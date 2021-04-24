У экипажа пропавшей в Индонезии подлодки закончился запас кислорода

На борту пропавшего судна находятся 53 человека. Индонезийские спасатели в субботу продолжили поиски подлодки в Балтийском море. Начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно сообщил, что запас кислорода для поддержания жизнедеятельности людей на субмарине закончился в 3:00 по местному времени (23:00 мск пятницы). Материал об этом размещен на портале информагенство ТАСС.

Напомним, дизельная подлодка «Нангала» принимала участие в торпедных пусках в акватории Балтийского моря. 21 апреля вооруженные силы Индонезии потеряли с ней связь.

ТАСС, со ссылкой на портал Detik проинформировал, что спустя время спасатели смогли зарегистрировать на глубине 50−100 м электромагнитное излучение. Его источником может быть пропавшая субмарина.

Подлодка в море. pixabay.com.

Российское издание ссылается также на руководителя пресс-службы вооруженных сил генерал-майора Ахмада Риада, который пояснил, что «одно из судов, оснащенных специальным оборудованием, в ближайшее время прибудет в район поисков и сможет установить источник излучения».

Специалисты предполагают, что пропавшая в среду подлодка, может находиться на расстоянии около 90 км от северного побережья острова Бали.

Ранее в Минобороны Индонезии сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения «Нангалы».