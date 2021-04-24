У экипажа пропавшей в Индонезии подлодки закончился запас кислорода

Напомним, дизельная подлодка «Нангала» принимала участие в торпедных пусках в акватории Балтийского моря. 21 апреля вооруженные силы Индонезии потеряли с ней связь.
ТАСС, со ссылкой на портал Detik проинформировал, что спустя время спасатели смогли зарегистрировать на глубине 50−100 м электромагнитное излучение. Его источником может быть пропавшая субмарина.
Российское издание ссылается также на руководителя пресс-службы вооруженных сил генерал-майора Ахмада Риада, который пояснил, что «одно из судов, оснащенных специальным оборудованием, в ближайшее время прибудет в район поисков и сможет установить источник излучения».
Специалисты предполагают, что пропавшая в среду подлодка, может находиться на расстоянии около 90 км от северного побережья острова Бали.
Ранее в Минобороны Индонезии сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения «Нангалы».