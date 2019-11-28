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Жизнь

У границы Алтайского края произошло землетрясение

28 ноября в Кузбассе, недалеко от границы с Алтайским краем произошло землетрясение, сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Эпицентр находился к югу от Новокузнецка в Таштагольском районе.

Подземный толчок был магнитудой 2,5.

Чуть раньше в этом же районе произошел подземный толчок магнитудой 2,3.

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