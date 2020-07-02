Илье 6,5 лет, но он не умеет читать и писать. Его сверстники скоро пойдут в школу, а он только пару лет назад научился стоять на ногах. Мальчику в год поставили диагноз ДЦП. Врачи говорили, что он на всю жизнь останется лежачим, а знакомые предлагали маме отказаться от ребенка.

Мама Ирина рассказывает, что появление особенного ребенка изменила ее жизнь. 17 лет счастливого брака в один миг были перечеркнуты изменами мужа. Он не смог выдержать такого испытания судьбы. И женщина осталась одна с двумя детьми — пятнадцатилетней Яной и особенным мальчиком Илюшей.

После появления второго ребенка мама поняла, что нужно уезжать из Локтевского района, где она жила с семьей, в Барнаул, так как только в краевой столице есть реабилитационные центры для малыша. И после развода она рискнула, потому что больше терять уже было нечего.

Страшно было ехать. Первый год я все время плакала. Я не понимала, почему такое случилось с моим ребенком. Почему так со мной поступил муж. Но потом стала сильнее. Я настроила себя, что мне нужно поставить ребенка на ноги.

И у нее получилась. Два года назад мальчик не мог ходить и даже не интересовался игрушками, у него была нарушена работа челюстных мышц, поэтому все футболки всегда были мокрые от слюней. Сейчас Илья, пусть не долго, но может бегать по дорожкам в парке. Научился самостоятельно кушать и потихоньку познавать мир.

Он очень любит книги. Листает, разглядывает картинки. Один глаз у него полностью не видит, поэтому он так мило прищуривается, чтобы разглядеть маленькие детали на страницах. Он может долго смотреть на любимых героев.

Без реабилитационных программ такое развитее ребенка было бы невозможно. Мама обошла практически всех логопедов в городе, пока не нашла того самого. Таким детям необходим регулярный логопедический массаж. Только он приводит в норму мышцы, и ребенок начинает сам жевать пищу. Ирина мечтает о том, чтобы ее сын начал говорить и в будущем смог прочитать сам жизнь своих любимых героев.

Мы понимаем, что это долгий путь, но видя как по нему уверенно и бесстрашно, идет женщина безумно хочется ей помочь и поддержать мальчика.

Небольшая пенсия по инвалидности быстро расходится на оплату аренды квартиру и покупок самого необходимого для семьи. Женщина готова к любой работе. «Если надо мыть полы — буду мыть», — говорит Ирина, оставив позади свое бухгалтерское образования и амбиции карьерного роста. Но никто не берет женщину с особенным ребенком в семье, даже на несколько часов. Да, и честно признаться, не понятно, как она сможет работать, когда старшая дочь пойдет в колледж и у нее не будет времени помогать маме. Ситуация действительно безвыходная.

Чтобы оплатить курс гирудотерапии, который избавляет от головных болей ребенка, и он перестает все время плакать, мама копит по чуть-чуть деньги несколько месяцев.

Мы очень хотим избавить мальчика от головных болей. А также подарить ему возможность самому познакомиться со своими сказочными героями.

Курс гирудотерапии стоит 10800 рублей.

Посещать логопеда нужно три раза в неделю. Мне кажется, мы сможем мальчику оплатить два месяца занятий. А значит нужно 13200 рублей.

Всего нам с вами нужно собрать 24000 рублей.

Реквизиты для пожертвования на помощь Илье , назначение «Илья»:

Через сайт фонда «Облака», нажмите кнопка «Помочь».

СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму);

вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Если вы хотите полностью оплатить курс для мальчика, то вам необходимо связаться с семейным помощником фонда Екатериной по телефону +7 (960) 963-19-15 , она поможет вам!

С уважением и благодарностью, Елена Зайцева и команда фонда «Облака»!

Фотограф: Елена Зайцева