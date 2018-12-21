Кемеровские депутаты решили называть Кузбасс Кузбассом

С инициативой наделить популярное у население наименование официальным статусом выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Его идеи депутаты поддержали единогласно.

Поправки внесут в устав региона. Также местные власти обратятся к президенту России, чтобы он своим указом внес соответствующие изменения в Конституцию РФ, где перечисляются регионы в составе РФ. Только после инициатива вступит в силу, уточняет издание.

Как появилось название Кузбасс

Его ввел в 1842 году русский ученый, известный геолог Петр Чихачев. Он первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту. Название «Кемеровская область» появилось в 1943 году, когда практически весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг него были выделены из Новосибирской области в отдельный субъект.