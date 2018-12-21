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Жизнь
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Кемеровские депутаты решили называть Кузбасс Кузбассом

Вторым официальным наименованием Кемеровской области стало слово «Кузбасс». Такое решение принял совет народных депутатов региона, передает ТАСС.

"Пляжная вечеринка" на Красном озере. Кемерово.
"Пляжная вечеринка" на Красном озере. Кемерово.
Георгий Шишкин

С инициативой наделить популярное у население наименование официальным статусом выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Его идеи депутаты поддержали единогласно.

Поправки внесут в устав региона. Также местные власти обратятся к президенту России, чтобы он своим указом внес соответствующие изменения в Конституцию РФ, где перечисляются регионы в составе РФ. Только после инициатива вступит в силу, уточняет издание.

Как появилось название Кузбасс

Его ввел в 1842 году русский ученый, известный геолог Петр Чихачев. Он первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту. Название «Кемеровская область» появилось в 1943 году, когда практически весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг него были выделены из Новосибирской области в отдельный субъект.

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