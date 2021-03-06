У кота Димы Билана обнаружили СПИД

По словам медиков, вирусом иммунодефицита животные чаще после драк с сородичами.
Вылечить его невозможно, поможет только регулярная специальная терапия.
Артист Дима Билан рассказал, что не отчаивается и делает все, чтобы у животного была спокойная жизнь. «Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию», — говорит певец.
Кота известный исполнитель подобрал на улице минувшей зимой. По словам артиста, кот «лежал на улице возле дома с вываленным языком». После этого животное провело в клинике полтора месяца.