У Кремля установили аппарат, который вернул актрису драмы «Вызов» с МКС

В центре Москвы — на Манежной площади — установили спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18».

На нем режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Олег Новицкий в октябре 2021-го вернулись на Землю после того, как провели 12 дней на Международной космической станции (МКС).

Там они работали над космической драмой «Вызов», напоминает mail.ru. В широкий прокат фильм выйдет 20 апреля.

В церемонии открытия инсталляции со спускаемым аппаратом участвовали летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий и актеры фильма.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля — дата полета первого полета человека в космическое пространство — Юрия Гагарина. Президент РФ Владимир Путин примет участие в деловых и торжественных мероприятиях по поводу Дня Космонавтики.

О фильме

Фильм «Вызов» — это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start.