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Жизнь

У 74-летнего Петросяна родился сын. Комментарии счастливцев

Известный российский юморист Евгений Петросян и его молодая жена, 31-летняя Татьяна Брухунова, стали родителями.

Евгений Петросян.
Евгений Петросян.
instagram.com/petrosyanevgeny

По данным издания StarHit, у пары на свет появился совместный ребенок.

«Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — рассказал источник из окружения пары.

Снимками из Эмиратов юморист и его помощница делились последние две недели, однако целью своей поездки называли отдых, пишет mail.ru. Судя по тому, что на фото у Татьяны не видны изменения в фигуре, «можно сделать вывод, что она и Евгений Ваганович прибегли к услугам суррогатного материнства».

Если слухи подтвердятся, то для Петросяна ребенок станет вторым, а для Брухуновой — первенцем.

Между тем Евгений Петросян не подтвердил и не опроверг новость о том, что у него родился наследник.

«Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — ответил артист на вопрос Teleprogramma.pro.

Евгений Петросян.
Евгений Петросян.
instagram.com/petrosyanevgeny

Супруга российского юмористa Евгения Петросянa Татьянa Брухуновa ответилa шуткой на вопросы o рождении ребенка, пишут «Известия».

«Вы стали мамой?» — спросила одна из подписчиц. «Говорят об этом уже три года!» — ответила Брухунова. «Двойня или тройня?» — поинтересовалась другая подписчица. «Пятерня», — иронично ответила жена Петросяна.

У артиста есть дочь Викторина от первого брака, ей 51 год. Также у Петросяна растут два внука.

Петросян ранее был женат четыре раза, с четвертой супругой, юмористкой Еленой Степаненко, он развелся в конце 2018 года.

Тайная свадьба

Информация о тайной свадьбе юмориста и его помощницы появилась в начале декабря 2019 года. Сами молодожены до сих пор ничего не комментируют.

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