«У нас давно уже стоит и не падает»: Рогозин назвал мифом высокую аварийность в «Роскосмосе»

«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Глава «Роскосмоса» также подчеркнул, что неполадки при запуске космической техники имели место всегда, но раньше о них просто не говорили.

Приводя пример, он упомянул, что СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них оказались успешными.

Напомним, что последняя авария ракеты-носителя произошла в России 11 октября 2018 года. Из-за повреждения «Союза-ФГ» полет российского космонавта Алексея Овчинина и американца Ника Хейга был прерван на 118-й секунде. В итоге они успешно были «перезапущены» в марте 2019 года.