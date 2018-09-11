«У нас есть Халк»: «Пятерочка» совместно с Marvel дарят россиянам подарки

К началу учебного года одна из крупнейших торговых сетей в России «Пятерочка» запустила совместный проект с самым успешным брендом компании Disney — Marvel. Впервые в России можно собрать эксклюзивную коллекцию из 16 ластиков в виде популярных супергероев, которые будут полезны и детям, и взрослым.

До 8 октября включительно у всех фанатов фантастического мира Marvel есть возможность получить необычные ластики в подарок за обычные покупки. За каждые 555 рублей в чеке покупателю торговой сети «Пятерочка» на кассе вручат одного члена команды «Стиратели». Для маленьких фанатов супергероев — это яркая игрушка, а для коллекционирующих все, что связано с популярным кинобрендом, — экспонат для коллекции, для работающих и учащихся — незаменимая канцелярская принадлежность.

Герои вселенной Marvel обладают яркими, узнаваемыми чертами. Есть несколько способов собрать всю коллекцию.

Герои вселенной Marvel. Фото: архив торговой сети «Пятерочка»

Можно получать ластики в подарок за каждые 555 рублей в чеке. Также фигурку выдадут за покупку товаров, участвующих в акции и отмеченных специальными ценниками. А еще ластик можно купить на кассе за 49 рублей.*

Герои вселенной Marvel. Фото: архив торговой сети «Пятерочка»

«Супергеройские» ластики можно надеть на карандаш и использовать по назначению или в качестве яркого аксессуара, который разбавит скучные канцелярские принадлежности. И так у фигурок меньше шансов потеряться. А чтобы данный риск совсем свести к минимуму, в торговой сети предлагают приобрести специальный альбом-коллектор, где для каждой фигурки найдется свое место.

Жизнь супергероев наполнена отважными поступками и приключениями, а у каждого героя свой особенный стиль и характер. На сайте акции можно всей семьей пройти тест и узнать, какой герой кому больше подходит, а после обзавестись кружками с изображениями этих супергероев. Кружки — тоже часть всей коллекции «Стиратели», их также можно найти в ближайшей «Пятерочке»

С новыми фигурками будет приятно «спасать мир», играя с друзьями, и легко следить за чистотой в тетрадях или блокнотах. Фильмы Marvel о супергероях могут научить ребенка отваге и мужеству, а ластики в виде любимых персонажей сделают учебный процесс более увлекательным и интересным.

Герои вселенной Marvel. Фото: архив торговой сети «Пятерочка»

Справка

Marvel — один из самых известных кинобрендов в России. Героев этой вселенной узнают больше 75% россиян.

* Информация о стоимости указана на момент публикации. Организатором Акции является: ООО «Агроторг». Срок проведения Акции: с 21 августа 2018 г. по «08» октября 2018 года для магазинов сети «Пятерочка». Подробные условия Акции смотрите здесь >>