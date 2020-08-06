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Жизнь

«У нас новая беда». Дольщики скандального долгостроя в Барнауле ищут хозяев Пальме и Рыжику

Два больших пса-охранника, с 2016 года «поработавших» на нескольких стройках многоэтажных домов на Павловском тракте в Барнауле, оказались на улице. Подрядчики закончили последний объект, вывезли строительные вагончики, оставив животных «в нагрузку» дольщикам.

Пальма и Рыжик ждут новых хозяев на Павловском тракте, 291.
Пальма и Рыжик ждут новых хозяев на Павловском тракте, 291.
Предоставлено altapress.ru.

В редакцию altapress.ru 6 августа обратились дольщики скандально известного дома на Павловском тракте, 291. Сейчас они подкармливают Пальму и Рыжика (так зовут четвероногих) и ищут им новых владельцев.

Дольщики рассказали, что Пальму и Рыжика здесь знают еще с 2016 года, когда ныне разорившаяся компания «СтройГАЗ» возводила дом на Павловском тракте, 297.

«Собаки переходили вместе с рабочими с завершенной стройки на новый объект. Верой и правдой служили. Хорошие охранники. А сейчас стройки закончились, сменились подрядчики, и они стали никому не нужны. Для нас это новая беда», — сообщили дольщики, которые и сами уже прошли не один «круг ада» в ожидании своих квартир.

Собаки довольно позитивно настроены по отношению к людям. Дольщики заселенной блок-секции на Павловском тракте, 291 их ежедневно подкармливают. Но считают, что правильно будет найти Пальме и Рыжику хороших хозяев.

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