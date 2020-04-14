В Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданном при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, стартуют дистанционные занятия. По видеосвязи старшеклассники будут изучать химию, физику и математику.

У «Наследников Ползунова» начинаются дистанционные занятия. Архив компании СГК.

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Запуск программы дистанционного обучения позволит будущим выпускникам подготовиться к поступлению в российские вузы. Дистанционные занятия будут вести опытные преподаватели. В их числе: к.т.н., доцентзаместитель директора по учебной работе РИИ АлтГТУ Александр Шашок и учитель высшей категориипреподаватель физики МБОУ «Лицей № 7» г. Рубцовска Наталья Кальченко.

Помощь одиннадцатиклассникам в углубленной подготовке по математике окажут доценты кафедры прикладной математики РИИ АлтГТУ Ирина Кулешова и Галина Обухова, а также учитель высшей категории, преподаватель математики МБОУ «Лицей № 6» г. Рубцовска Евгения Гончарова. В дистанционном обучении будущих химиков примет участие к.х.н., доцент кафедры «Электроэнергетика» РИИ АлтГТУ Надежда Аветисян.

Екатерина Зырянова,

к.т.н., директор РФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»:

За время трехнедельных каникул ребята соскучились по интересным задачам и возможности их обсудить с единомышленниками. Они с нетерпением принялись за работу, и успешно осваивают новые технологии, используемые в дистанционном обучении. Одиннадцатиклассникам очень важно успеть освоить полностью предлагаемые рабочие программы, так как уже совсем скоро им придется сдать выпускные экзамены и перейти к получению профессий.

Справка

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» был создан Фондом Андрея Мельниченко и Алтайским государственным техническим университетом имени И.И. Ползунова в сентябре 2017 года. В нем более 400 школьников 5−11 классов обучаются по пяти направлениям: физика, химия, математика, программирование и робототехника.

Цель работы Центра — развитие детей, одаренных в области естественных и точных наук. Занятия для всех учащихся бесплатны.