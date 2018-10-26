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Жизнь
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У него же лапки! Домашнего кота сфотографировали на вершине самой высокой горы в Польше

Альпинист Войцех Ябчинский опубликовал в instagram необычную фотографию с вершины горы Рысы — самой высокой точки Польши. Он нашел там домашнего кота, сообщает life.ru.

Кот. Лапки
Кот. Лапки
СС0

Альпинист считает, что кот пришёл на вершину из туристического домика, который находится на склоне горы.

«Кошка на вершине Рысы пришла за бутербродом и чаем», — написал альпинист в instagram.

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