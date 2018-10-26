У него же лапки! Домашнего кота сфотографировали на вершине самой высокой горы в Польше

Альпинист считает, что кот пришёл на вершину из туристического домика, который находится на склоне горы.
«Кошка на вершине Рысы пришла за бутербродом и чаем», — написал альпинист в instagram.
Альпинист Войцех Ябчинский опубликовал в instagram необычную фотографию с вершины горы Рысы — самой высокой точки Польши. Он нашел там домашнего кота, сообщает life.ru.
Альпинист считает, что кот пришёл на вершину из туристического домика, который находится на склоне горы.
«Кошка на вершине Рысы пришла за бутербродом и чаем», — написал альпинист в instagram.
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