У олимпийской чемпионки украли медали и драгоценности, пока ужинала в Подмосковье

В дом теннисистки Елены Весниной, расположенный в подмосковной Истре, залез преступник и украл медали с драгоценностями, сообщает « Коммерсант ».

Кража произошла, когда Веснина вместе с мужем уехала на ужин. Преступник перелез через забор и проник в дом.

«Нас не было всего несколько часов. Когда вернулись, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте», — рассказала изданию спортсменка.

При этом сигнализация в доме не сработала. Медали лежали в сумке, потому что накануне Веснина показывала их детям в теннисном клубе.

«В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы», — отметила она.

Как уточняют РИА «Новости», полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из дома чемпионки в Истре.