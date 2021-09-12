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Жизнь

У олимпийской чемпионки украли медали и драгоценности, пока ужинала в Подмосковье

В дом теннисистки Елены Весниной, расположенный в подмосковной Истре, залез преступник и украл медали с драгоценностями, сообщает «Коммерсант».

Елена Веснина, российская теннисистка.
Елена Веснина, российская теннисистка.
instagram.com/vesnushka86.

Кража произошла, когда Веснина вместе с мужем уехала на ужин. Преступник перелез через забор и проник в дом.

«Нас не было всего несколько часов. Когда вернулись, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте», — рассказала изданию спортсменка.

При этом сигнализация в доме не сработала. Медали лежали в сумке, потому что накануне Веснина показывала их детям в теннисном клубе.

«В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы», — отметила она.

Как уточняют РИА «Новости», полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из дома чемпионки в Истре.

Елена Веснина — чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряная призерка Олимпиады в Токио в миксте. На ее счету победы в трех турнирах Большого шлема в парном разряде, одном турнире в миксте и Итоговом турнире WTA в парном разряде. Спортсменка брала паузу в карьере после рождения дочери, но вернулась ради выступления в Токио.

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