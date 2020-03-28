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Жизнь

У операторов сотовой связи на Алтае проверили цены и трафик

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю проверила цены операторов сотовой связи, действующие в условиях режима самоизоляции.

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Анна Зайкова

Как сообщает сайт антимонопольной службы, рост цен на региональном рынке пока не зафиксирован. А вот увеличение нагрузки на сеть операторов может вырасти еще примерно на 30−40%.

В управлении отметили, что во второй половине марта нагрузка на сетевые мощности операторов связи выросла в Алтайском крае на 20%, но это не предел. Рост трафика был связан с повышенным потреблением пользователями Интернета видеоконтента, а также новостей о коронавирусе.

В связи с интенсивным ростом трафика УФАС рекомендовало сотовым компаниям принять дополнительные меры для поддержания каналов связи в рабочем состоянии и не допускать при этом роста цен на услуги.

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