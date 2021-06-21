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Жизнь

У пенсионеров на Алтае нашли индийский и британский штаммы ковида

В Алтайском крае зарегистрировали индийский и британский штаммы коронавируса, сообщает «Политсибру» со ссылкой на начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны Ольгу Егорову.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

Егорова на пресс-конференции 21 июня рассказала, что случаи британского и индийского штаммов единичны — в основном зарегистрированы у непривитых пожилых людей.

«Мы выявляли ковид, отправляли в научно исследовательский институт. Там делали углубленный анализ и находили индийский и британский штаммы. По клинике они особо ничем не отличаются», — уточнила она.

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заверил, что вакцины справляются с разными штаммами.

«Для полной ясности картины требуется больше времени. Но на сегодня есть уверенность в том, что только иммунизация, в том числе вакциной „Спутник V“, позволит более эффективно противостоять новым вариантам вируса», — подчеркнул Шевченко.

Напомним, в Алтайском крае по данным на 21 июня зарегистрировали 100 новых случаев заражения — такого показателя в регионе не было с марта.

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