Изменения в существующую систему местного самоуправления, которые вчера были одобрены Госдумой в первом чтении, дестабилизируют ситуацию в России. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ выступила категорически «против» этого законопроекта. По мнению фракции, ликвидировать власть на местах, которая максимально приближена к людям, — это большая ошибка. Эта реформа не только уничтожит местное самоуправление, но и продолжит деградацию партийно-политической системы в нашей стране, уверены справедливороссы.

Напомним сотни жителей алтайских сел подписались под обращением в Государственную Думу против ликвидации сельских поселений. Однако, кроме оппозиции, их никто не услышал. Те же депутаты Госдумы от «партии власти», которые избраны в парламент жителями Алтайского края и которые еще несколько месяцев назад, приезжая в села, обещали улучшения жизни, сегодня проголосовали «за» их ликвидацию.

Александр Терентьев,

депутат Госдумы , глава регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае:

— Убрать низовой уровень власти — это равно — нарушить главный принцип, высказанный Президентом нашей страны, о максимальной близости представительной власти к населению. Сегодня люди вовлечены в процессы управления, законопроект же фактически лишает их этого права. По новым правилам, они будут вынуждены лишь со стороны наблюдать за теми процессами, которые происходят вокруг.

Политик убежден, что особой финансовой выгоды принятие законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» не принесет. «Что он выигрывает? По нашим оценкам не так много средств можно сэкономить на том, чтобы власть с мест забрать наверх», — отмечает Александр Терентьев.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ будет готовить поправки ко второму чтению законопроекта.