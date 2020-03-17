У рыжебородого актера из «Игры престолов» обнаружили COVID19

У норвежского актера Кристофер Хивью, который больше всего известен ролью одичалого Тормунда в сериале «Игра престолов», диагностировали коронавирус, сообщает «Интерфакс».

Артист рассказал об этом в своем профиле в Instagram.

«Привет из Норвегии! С сожалением сообщаю, что у меня сегодня был обнаружен коронавирус COVID19. Я со своей семьей буду находиться дома столько, сколько потребуется», — написал он.

Также он добавил, что ничего серьезного нет, у него обычные признаки простуды.

Напомним, что ранее о положительных результатах анализа на коронавирус сообщили актеры Том Хэнкс, его супруга Рита Уилсон, британский актер Идрис Эльба и российская актриса Ольга Куриленко