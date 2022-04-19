19 апреля
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Жизнь

У Роналду умер новорожденный сын

Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына, пишут «Известия» со ссылкой на соцсети.

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу», — говорится в комментарии Роналду.

Футболист и его возлюбленная Джорджина Родригес попросили общественность о неприкосновенности частной жизни «в это очень трудное время».

О том, что пара ждет двойню, стало известно в декабре 2021 года. Роналду выложил видео, на котором его дети лопают шары и из них вылетают розовые и голубые конфетти, которые символизировали рождение мальчика и девочки, отмечает Lenta.ru.

У Роналду и Родригес в 2017 году родилась первая дочь, девочку назвали Алана Мартина. Также у звезды футбола есть сын Криштиану-младший (родился в 2010 году, имя матери не раскрывается) и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году, пишет РИА Спорт.

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