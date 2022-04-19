У Роналду умер новорожденный сын

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу», — говорится в комментарии Роналду.

Футболист и его возлюбленная Джорджина Родригес попросили общественность о неприкосновенности частной жизни «в это очень трудное время».

О том, что пара ждет двойню, стало известно в декабре 2021 года. Роналду выложил видео, на котором его дети лопают шары и из них вылетают розовые и голубые конфетти, которые символизировали рождение мальчика и девочки, отмечает Lenta.ru.

У Роналду и Родригес в 2017 году родилась первая дочь, девочку назвали Алана Мартина. Также у звезды футбола есть сын Криштиану-младший (родился в 2010 году, имя матери не раскрывается) и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году, пишет РИА Спорт.