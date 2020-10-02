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Жизнь

У Рудковской родился четвертый сын

У фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской родился сын. Мальчика назвали Арсением. Для звездной пары это второй ребенок, для Рудковской — четвертый.

Яна Рудковская
Яна Рудковская
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Продюсер поделилась радостным событием со своими подписчиками в Instagram.

«Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала она.

РИА «Новости» отмечают, что ребенок родился 25 сентября.

В комментариях счастливую семью поздравили звезды российского шоу-бизнеса: Светлана Лобода, Ольга Бузова, Максим Галкин, Алсу и другие.

Пользователи также поинтересовались, не придумали ли родители прозвища малышу. Напомним, первого ребенка Плющенко и Рудковской постоянно называют Гном Гномычем, хотя его зовут Александр.

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