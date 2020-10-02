У Рудковской родился четвертый сын

Продюсер поделилась радостным событием со своими подписчиками в Instagram.
«Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала она.
РИА «Новости» отмечают, что ребенок родился 25 сентября.
В комментариях счастливую семью поздравили звезды российского шоу-бизнеса: Светлана Лобода, Ольга Бузова, Максим Галкин, Алсу и другие.
Пользователи также поинтересовались, не придумали ли родители прозвища малышу. Напомним, первого ребенка Плющенко и Рудковской постоянно называют Гном Гномычем, хотя его зовут Александр.