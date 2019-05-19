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Жизнь

У самолета Superjet отказала гидросистема при посадке в Ульяновске

Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь из Ульяновска в Москву, не смог этого сделать по технической причине. Как пишет РИА Новости, проблема возникла с гидросистемой.

Superjet, Ssj100. Самолет.
Superjet, Ssj100. Самолет.
СС0

«Аэрофлот» подтвердил задержку своего самолёта. В транспортной прокуратуре сообщили, что проблема возникла с гидросистемой. Пассажиры отказались лететь этим самолетом, говорит источник в аэропорту.

В авиакомпании сообщают, что пассажиры будут отправлены рейсом SU1289 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320, вылет запланирован в 05.20.

«При выруливании на взлетно-посадочную полосу с пассажирами у самолета Sukhoi Superjet сработала аварийная система о неполадке с гидросистемой. Команда приняла решение, что они остаются», — сказала старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, во время которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

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