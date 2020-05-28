У сельских девушек еще есть время, чтобы стать участницей «Мисс Агро — 2020». До 1 июня мы принимаем заявки от претенденток.
Принять участие в проекте может каждая жительница Алтайского края, работающая в сфере сельского хозяйства, — доярки, телятницы, ветврачи, осеменаторы, а может быть, знатные комбайнерши, не важно.
Претенденткам необходимо прислать заявку, в ней указать свои имя, фамилию, возраст, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.
Ждем от вас также фотографии во всей красе.
Заявки мы принимаем по электронной почте:
a.nedobitkova@yandex.ru
Ксения Денисова из Тюменцевского района прислала свою заявку 27 мая. Она многодетная мама и глава крестьянско-фермерского хозяйства. А это вам не шутки!
Что ждет победительницу
«Мисс Агро — 2020» мы обещаем сделать еще краше. В Барнауле победительницу ожидает стильный апгрейд, шикарный макияж, прическа, наряды и профессиональная фотосессия.
Имя самой красивой представительницы сельского хозяйства Алтайского края все смогут узнать 17 июня. В этот день выйдет спецвыпуск «Свободного курса», посвященный агропромышленному комплексу региона, в котором мы о ней и расскажем.