У сибирячки украли собаку и сварили из нее холодец

Жестокое убийство собаки произошло в Омске в частном секторе в районе Фрунзенского моста. Жертвой стал 8-месячный щенок по имени Найда, пишет Апостроф.

Найда принадлежала сторожу гаражного кооператива Галине, жила у нее дома, а на работе всегда сопровождала. В последних числах апреля во время рабочей смены хозяйки Найда внезапно пропала.

«Мы ходили ее искали, звали, спрашивали людей, нам сказали, что унесли ее в один из частных домов неподалеку, — рассказала зоозащитница Екатерина, помогающая в поисках собаки. — Галя пошла к ним, просила отдать собаку, но начался скандал, ее ударили и выгнали. Мы вызвали скорую и полицию, я стучалась к этим людям, просила отдать Найду, сказала, что полиция скоро приедет, но они только выключили свет, а изнутри слышала звук, что что-то заколачивают».

Искали собаку больше недели, нашли ее 9 мая. Со слов хозяйки, она заметила совсем рядом со своей работой сверток из ковра — там и лежал труп Найды.

Найда. apostrophe.ua.

«Складывается впечатление, что ее съели, — рассказал Галина. — Над ней издевались. Язык у нее весь искусан, словно она терпела боль. В ковре лежала голова, шкура, хвост отрубленный, внутренности — печень, одна почка, отрубленные лапки. И мяса нет, внутренности выкинули, а мясо и позвоночник, ребра забрали. Голова пробита и отрезана».

Зоозащитники уверены, что это дело рук человека. Животное не способно совершить нечто подобное. Хозяйка говорит, что коврик, в который завернуты останки ее любимицы, она видела во дворе дома, где ее побили. Женщины обратились в полицию и к правозащитникам, тело собаки направили на экспертизу.

Прошла проверка, в ходе которой выяснилось, что собаку действительно съели — из нее сварили холодец.