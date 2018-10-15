У скандальной «телестройки» «Дом-2» вновь отнимают жилпрощадь

С земельного участка компании «ЕТК-Инвест», который предоставляется для съемок реалити-шоу «Дом-2» для государственных нужд будет изъято еще одно строение. Соответствующий приказ издан департаментом городского имущества столицы, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о нежилом помещении площадью 72 квадратных метра. Его изъятие объясняется необходимостью строительства дороги Марьино — Саларьево.

В августе был выпущен другой приказ, по которому вблизи деревни Летово у «ЕТК-Инвест» изымаются земельный участок площадью 1,6 гектара, а также четыре дома. На этом месте будет проложена трасса. Компанию предупредили об изъятии земли под нужды государства, а взамен пообещали предоставить новую съемочную площадку.

Российское реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. Изначально концепция подразумевала строительство дома параллельно с созданием пар участниками и участницами.

Удивляющие наряды Ольги Бузовой. www.instagram.com/buzova86

За 14 лет «телестройки» более десятка пар поженились на телепроекте.

На шоу между участниками часто происходят конфликты, нередко перерастающие в драки. Шоу часто высмеивается в различных юмористических программах.