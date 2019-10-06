«У собак аппетитней»: в соцсетях обсуждают питание для детей в школе на Алтае

В сообщении к посту говорится, что в новом учебном году цены на питание подняли в два раза. Меню при этом совсем не изменилось, детей не начали кормить из «нормальной» стеклянной посуды, готовить вкуснее тоже не стали.
«Посмотрите, чем кормят детей!», — призывают авторы фото.
Комментаторов шокировало школьное меню — «ячневая жижа и кусок колбасы». Кто-то сравнил этот обед с собачьим кормом, а кто-то с питанием на зоне.
Некоторые заступились за школьную столовую — мол «за такие деньги, чего вы хотели». Сколько стоят обеды, не уточняется.
Одна девушка посоветовала родителям отказаться от школьной столовой и давать детям ланчбоксы из дома.