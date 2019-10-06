«У собак аппетитней»: в соцсетях обсуждают питание для детей в школе на Алтае

Паблик «Черный список» Барнаул опубликовал «не инстаграмные» фотографии обеда из школы в селе Быстрый Исток Алтайского края. Их прислали пользователи и попросили разместить анонимно.

В сообщении к посту говорится, что в новом учебном году цены на питание подняли в два раза. Меню при этом совсем не изменилось, детей не начали кормить из «нормальной» стеклянной посуды, готовить вкуснее тоже не стали.

«Посмотрите, чем кормят детей!», — призывают авторы фото.

Комментаторов шокировало школьное меню — «ячневая жижа и кусок колбасы». Кто-то сравнил этот обед с собачьим кормом, а кто-то с питанием на зоне.

Обед ребенка в школьной столовой в Быстром Истоке. vk.com/blacklist_barnaul

Некоторые заступились за школьную столовую — мол «за такие деньги, чего вы хотели». Сколько стоят обеды, не уточняется.

Одна девушка посоветовала родителям отказаться от школьной столовой и давать детям ланчбоксы из дома.