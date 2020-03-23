У Страшной пещеры на Алтае распустились цветы

В районе заповедника зацвел адонис пушистый. Он расцвел в сосняке на крутом юго-восточном склоне возле пещеры Страшная.
«Прогретые солнцем камни разбудили и перезимовавших здесь насекомых — бабочку многоцветницу черно-рыжею и божью коровку-арлекин. Яркое рыжее чудо каждым взмахом крыльев греет душу, оживляет заснувший мир, рождает жажду увидеть все великолепие природы», — говорят в заповеднике.
В горно-таежной части заповедника еще зима и сугробы, а на юго-восточной стороне горы Чайной показалась зеленая трава.