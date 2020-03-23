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Жизнь

У Страшной пещеры на Алтае распустились цветы

В Притигирекской части лесостепи Алтая дневная температура поднялась до +15 градусов, и распустились первоцветы. Кадрами поделились в пресс-службе Тигирекского заповедника.

Весна в Тигирекском заповеднике.
Весна в Тигирекском заповеднике.
П. Голиков / Пресс-центр Тигирекского заповедника tigirek.ru

В районе заповедника зацвел адонис пушистый. Он расцвел в сосняке на крутом юго-восточном склоне возле пещеры Страшная.

«Прогретые солнцем камни разбудили и перезимовавших здесь насекомых — бабочку многоцветницу черно-рыжею и божью коровку-арлекин. Яркое рыжее чудо каждым взмахом крыльев греет душу, оживляет заснувший мир, рождает жажду увидеть все великолепие природы», — говорят в заповеднике.

В горно-таежной части заповедника еще зима и сугробы, а на юго-восточной стороне горы Чайной показалась зеленая трава.

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