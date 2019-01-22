У телеведущего Владимира Соловьева нашли еще одну виллу в Италии

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального нашел у Владимира Соловьева автомобиль Maybach и вторую виллу неподалеку от итальянского озера Комо, пишет « Сноб » со ссылкой на расследование ФБК.

ФБК выяснил, что виллу купили в 2013 году за чуть более миллиона евро. Дом находится в 11 километрах от другой виллы телеведущего, о которой узнали в 2017 году.

Кроме того, по данным ФБК, в феврале 2018 года телеведущий купил автомобиль Maybach за 15 млн рублей.

В 2017 году Навальный выпустил фильм-расследование о собственности Соловьева. Выяснилось, что еще во времена мэра Юрия Лужкова Соловьев дешево приобрел у Москвы квартиру площадью 160 квадратных метров в элитном доме на Долгоруковской улице. Впоследствии он выкупил еще две огромные квартиры в этом же доме. Их общая площадь 450 квадратных метров.

Кроме того в собственности ведущего находятся четырехэтажный дом в коттеджном поселке Стольное под Переделкино площадью 1045 квадратных метров и вилла на озере Комо в Италии.

«Я официально много лет много зарабатываю. Я никогда не скрывал, что я богатый человек. В чем суть расследования?» — заявил тогда телеведущий.