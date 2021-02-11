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Жизнь

У жителей Змеиногорска начался зуд и жжение в глазах из-за новой котельной

Жители Змеиногорска пожаловались на выбросы из трубы новой модульной котельной № 10. Специалисты признали превышения вредных выбросов, но местные власти на это, по их словам, не реагируют.

Дым.
Дым.
СС0

Труба выдает не только дым, но и выхлопы сажи, а сейчас из нее летит зола, пишет «Алтайская правда». Со старой котельной такого не было.

«У меня вредными выбросами повреждены пластиковые окна, профлист, которым обшит дом. Я неоднократно обращалась в Росприроднадзор, к экологам в край, мне приходили ответы, что нарушений не зафиксировано», — рассказала местная жительница.

Только после обращения в Роспотребнадзор специалисты приехали и установили превышение нормативов выбросов.

«Все знают о проблеме, глава района во время „горячей линии“ пообещал мне, что 20 января этого приедут наладчики и все отрегулируют, но с тех пор ситуация не изменилась. От того, что в воздухе постоянно сажа, у меня начался блефарит (зуд, распухание и жжение полей век). Как же так, потратили на котельную более 200 миллионов, а отрегулировать ее не могут?», — негодует женщина.

В краевом минстрое говорят, что «для устранения причин разлета летучих веществ в атмосферу специализированной организацией выполнена регулировка котлов, закуплено дополнительное оборудование» и идет наладка котельного оборудования.

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