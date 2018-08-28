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У жителя алтайского села в бане нашли несколько килограммов наркотиков

Полицейские обнаружили больше 2 кг дикорастущей конопли в бане жителя села Леньки 1973 года рождения. Мужчина пояснил правоохранителям, что собрал ее недавно около своего приусадебного участка для собственного потребления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Подозреваемый в хранении наркотического вещества
Подозреваемый в хранении наркотического вещества
Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Мужчина не отрицает свою вину в незаконном хранении наркотического вещества.

Против него возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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