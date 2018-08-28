У жителя алтайского села в бане нашли несколько килограммов наркотиков

Полицейские обнаружили больше 2 кг дикорастущей конопли в бане жителя села Леньки 1973 года рождения. Мужчина пояснил правоохранителям, что собрал ее недавно около своего приусадебного участка для собственного потребления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.