У жителя алтайского села в бане нашли несколько килограммов наркотиков

Полицейские обнаружили больше 2 кг дикорастущей конопли в бане жителя села Леньки 1973 года рождения. Мужчина пояснил правоохранителям, что собрал ее недавно около своего приусадебного участка для собственного потребления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Подозреваемый в хранении наркотического вещества
Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
Мужчина не отрицает свою вину в незаконном хранении наркотического вещества.
Против него возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.