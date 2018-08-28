Барнаульский таксист устроил жесткое ДТП из-за наркотического опьянения

Водителю «Яндекс Такси» грозит срок за ДТП, в котором пострадало шесть человек, сообщает краевая прокуратура. Барнаулец находился в состоянии наркотического опьянения.

По версии следствия, 3 мая трое мужчин вызвали «Яндекс Такси» и поехали домой. Двигаясь по улице Центральная в селе Лебяжье, водитель превысил скорость, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21120, за рулем которого была женщина.

В ДТП пассажирам такси, водителю ВАЗ 21120 и двум ее малолетним детям был причинен тяжкий вред здоровью. В ходе расследования уголовного дела установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

Если водителя признают виновным в совершении преступления, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права управлять автомобилем до трех лет.