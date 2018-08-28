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На Алтае мужчина получил черепно-мозговую травму после удара пивной кружкой

38-летний житель Горно-Алтайска попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Алтай. Медики сообщили об этом в полицию.

Пивная кружка.
Пивная кружка.
СС0

Сотрудники следственной оперативной группы незамедлительно выехали в больницу, но опросить мужчину не удалось, потому что его экстренно прооперировали.

Полицейские выехали по адресу, откуда доставили потерпевшего. В доме был 40-летний мужчина.

Установлено, что потерпевший пришел в гости к своему знакомому, с которым они выпивали. Во время застолья между ними произошла ссора, хозяин дома схватил пивную кружку и ударил знакомого по голове.

После драки приятели легли спать. Утром гостю стало плохо, хозяин дома вызвал скорую помощь.

Проводится проверка.

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