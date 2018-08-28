На Алтае мужчина получил черепно-мозговую травму после удара пивной кружкой

Сотрудники следственной оперативной группы незамедлительно выехали в больницу, но опросить мужчину не удалось, потому что его экстренно прооперировали.
Полицейские выехали по адресу, откуда доставили потерпевшего. В доме был 40-летний мужчина.
Установлено, что потерпевший пришел в гости к своему знакомому, с которым они выпивали. Во время застолья между ними произошла ссора, хозяин дома схватил пивную кружку и ударил знакомого по голове.
После драки приятели легли спать. Утром гостю стало плохо, хозяин дома вызвал скорую помощь.
Проводится проверка.