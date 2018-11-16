У знаменитого алтайского бальзама появился незаконный двойник

Предписание выдали одному из предпринимателей Онгудайского района. Комиссия УФАС нашла в его действиях недобросовестную конкуренцию. Для оформления безалкогольного бальзама использовали обозначения, которые похожи на другой товарный знак, правообладатель которого — компания «Нарине».

Речь идет о знаменитом «Горно-Алтайском бальзаме», который с 1982 года выпускал завод «Подгорный» по рецепту Александра Пушкарева. После этого патент выкупила фирма «Нарине», которая с августа 2017 года является правообладателем товарного знака на безалкогольный «Горно-Алтайский бальзам», пишут «Новости Горного Алтая».