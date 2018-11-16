Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 ноября -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
71

У знаменитого алтайского бальзама появился незаконный двойник

Алтайское УФАС выявило незаконного двойника известного горно-алтайского бальзама.

Бальзам.
Бальзам.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай.

Предписание выдали одному из предпринимателей Онгудайского района. Комиссия УФАС нашла в его действиях недобросовестную конкуренцию. Для оформления безалкогольного бальзама использовали обозначения, которые похожи на другой товарный знак, правообладатель которого — компания «Нарине».

Речь идет о знаменитом «Горно-Алтайском бальзаме», который с 1982 года выпускал завод «Подгорный» по рецепту Александра Пушкарева. После этого патент выкупила фирма «Нарине», которая с августа 2017 года является правообладателем товарного знака на безалкогольный «Горно-Алтайский бальзам», пишут «Новости Горного Алтая».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость