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Жизнь

Убыль населения в Барнауле ускорилась почти втрое

Алтайкрайстат опубликовал данные по естественному движению населения Барнаула за период с января по октябрь 2020 года. Сложившая тенденция к снижению рождаемости и росту смертности сохранилась.

Зима пришла в Барнаул.
Зима пришла в Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

За 10 месяцев число родившихся в Барнауле снизилось на 378 человек, а число умерших увеличилось на 1234 человека.

Итого родилось за указанный период 5 415 барнаульца, а умерло — 7 889 человек.

Естественная убыль населения составила 2 474 человека. В том же периоде прошлого года — 862.

В январе-октябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, коэффициент рождаемости (в расчете на тысячу жителей) снизился на 7,0%, а смертности вырос на 18,3%.

Всего за 10 месяцев в Алтайском крае умерло 28 912 человек, что на 1 339 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прирост составил 4,9%.

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