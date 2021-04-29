Убийство ковида за секунду. Хайп или реальность?

Исследователи из Техасского университета разработали установку, которая может убить коронавирус SARS-CoV-2 менее чем за секунду.

Коронавирус. Он с нами надолго.

При нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно, чтобы коронавирус был полностью убит.

Между тем ничего нового американские ученые про убийство коронавируса не сказали, уверен профессор Сколтеха Константин Северинов.

Скорее всего, они просто хотят получить дополнительное финансирование на свои исследования, поэтому рассказали о том, что коронавирус можно убить с помощью нагревания, считает ученый, сообщает РИА Новости.

Но, по сути, информация о том, что термическая обработка приводит к потере жизнеспособности у клеток и вирусов, не является чудом или открытием века.

Ученый уверен — медики рассказали о своем «открытии» пиарщикам, а те решили его растиражировать.

«Сейчас в силу общей нервозности <…> ученые начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование, — пояснил Северинов.

И пошутил, что COVID можно убить и ядерным оружием или отправить его частицы в космос, пишет News.ru. Но наукой это не назовёшь, это делается для того, чтобы хайпануть, уверен он.