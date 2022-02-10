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Жизнь

Убийство в алтайском психинтернате. Мужчина пригласил даму в подсобку и перекрыл доступ кислорода

В Алтайском крае за убийство женщины будут судить мужчину, проживающего в психоневрологическом интернате, сообщает региональный СК.

Задушил. Следственный эксперимент.
Задушил. Следственный эксперимент.
altai-krai.sledcom.ru.

Инцидент произошел в июле 2021 года в здании Шелаболихинского психоневрологического интерната.

«Обвиняемый, испытывая личные неприязненные отношения к 40-летней жительнице социального учреждения, пригласил ее в бытовое помещение», — рассказали в ведомстве.

43-летний мужчина, оставшись наедине с женщиной, схватил ее одной рукой за шею, а другой перекрыл доступ кислорода.

Смерть пациентки интерната наступила на месте от механической асфиксии.

Экспертиза подтвердила, что на момент преступления мужчина отдавал отчет своим действиям, в связи с чем уголовное дело направили в суд.

Жителю края грозит до 15 лет лишения свободы за убийство коллеги по наличию психического расстройства.

Ранее на Алтае следствие нашло виновного в смертельном ЧП в психоневрологическом интернате.

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