«Убрала всех»: известный артист рассказал, как Пугачева расправлялась с конкурентами

По его словам, в прошлом артистка якобы опасалась конкуренции с ним, поэтому сделала так, чтобы Муромова не показывали по телевизору.
Михаил Муромов,
певец:
Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды.
Он добавил, что Пугачева «убрала всех».
Муромов вышел на большую сцену в 1985 году, когда ему было уже 35 лет. Два года спустя он выпустил песню «Яблоки на снегу», которая стала одним из хитов конца десятилетия.