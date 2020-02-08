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Жизнь

«Убрала всех»: известный артист рассказал, как Пугачева расправлялась с конкурентами

У Аллы Пугачевой якобы были «свои» люди на телевидении, которым она платила зарплату и те не пускали на экран ярких музыкантов. Об этом заявил исполнитель хита восьмидесятых «Яблоки на снегу» Михаил Муромов в интервью «Собеседник.ru».

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
www.instagram.com/maxgalkinru

По его словам, в прошлом артистка якобы опасалась конкуренции с ним, поэтому сделала так, чтобы Муромова не показывали по телевизору.

Михаил Муромов,
певец:

Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды.

Он добавил, что Пугачева «убрала всех».

Муромов вышел на большую сцену в 1985 году, когда ему было уже 35 лет. Два года спустя он выпустил песню «Яблоки на снегу», которая стала одним из хитов конца десятилетия.

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