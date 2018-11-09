Участник «банды Цапков» прокомментировал фото с поеданием крабов в колонии

Член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз заявил, что фото с демонстрацией поедания крабов, икры и шашлыков в колонии — «фабрикация». Чтобы демонизировать его, их распространяет его жена, с которой он сейчас разводится, пишет РБК .

Вячеслав Цеповяз отбывает наказание (20 лет) в колонии № 3 в Амурской области. Он передал письмо в издание через своих адвокатов, в котором заявил, что достоверность кадров не установлена. Также он добавил: «Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник».

Управление ФСИН по Амурской области провело служебную проверку, которая установила «факты нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения». По итогам проверки также выяснилось, что фотографии были сделаны в 2015 году.

Бывшая жена осужденного Наталья Стришняя подтвердила, что ежегодно на содержание Цеповяза переводит в колонию около 3 млн рублей.

Массовое убийство в станице Кущевской Краснодарского края было совершено 4 ноября 2010 года. В сгоревшем двухэтажном доме по улице Зеленая, принадлежащем семье Аметовых, были обнаружены трупы 12 человек, в том числе четверых детей — младшей девочке было 9 месяцев. На телах большинства погибших были найдены ножевые ранения.