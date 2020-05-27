Участник пьяной драки может возглавить район, где его предшественника осудили за махинации

Конкурсная комиссия предложила собранию депутатов две кандидатуры — врио главы Игоря Ишимова и замглавы района по соцвопросам Луизу Юсупову.
Вчера, 26 мая, на заседании президиума областного политсовета «Единой России» приняли решение поддержать Ишимова
Примечательно, что три месяца назад Ишимов оказался в центре скандала после пьяной драки и даже попал в больницу.
«В ночь с 23 на 24 февраля Ишимов подошел на улице в нетрезвом виде к моему мужу и устроил драку вместе со своим другом. Муж лежит в больнице с сотрясением мозга», — рассказала местная жительница.
После в СМИ появилась информация, что драка была провокацией недоброжелателей, при этом чиновник пострадал сильнее — сломано ребро и разбит нос.
Стоит отметить, что ранее район возглавлял Исрафиль Валишин, который в начале февраля ушел в отставку, получив 4 года условного срока за махинации с землей у курортного озера Увильды.
По версии следствия, в 2013 году он подписал документы по участку на берегу, где вместо детского лагеря в итоге появились коттеджи чиновников и бизнесменов.