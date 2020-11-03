Маски-шоу. Участники знаменитой «трамвайной битвы» в Барнауле рассказали altapress.ru свои версии конфликта

26 октября трамвайные пути на пересечении ул. Взлетной и Попова на полтора часа были заблокированы. Виной всему конфликт в трамвае № 10, где столкнулись 17 «антимасочников», полицейские и экипаж. Барнаульцы вошли в транспорт без средств индивидуальной защиты, кондуктор и водитель наотрез отказались их везти. Видео «битвы» попало в интернет. Altapress.ru побеседовал с «антимасочницами» — общественницей Еленой Зигуновой и блогером Марией Пономаренко. А также с водителем трамвая. Вот их позиции в конфликте.

Маски как яблоко раздора

Вот что о начале конфликта рассказал водитель трамвая № 10 Юрий Юстус: «Когда мы подъехали к остановке, я сразу заметил группу людей без масок. Они все вместе зашли в вагон. В руках у них были телефоны и любительские камеры».

По словам очевидцев, группа барнаульцев была настроена агрессивно. Между ними и кондуктором почти сразу возник конфликт. Работница «Горэлектротранса» пыталась убедить пассажиров, чтобы они надели маски либо вышли из вагона. Те наотрез отказались, снимая все происходящее на видео.

Маска. CCO

Водитель вышел в салон, чтобы выяснить, что случилось. Поняв, что они вместе с кондуктором не могут ничего сделать, связался с руководством. Последовало указание — оставаться на месте и ждать полицию.

Юрий отметил, что у пассажиров с собой были документы — выписки из законодательных актов и Конституция РФ. Этими бумажками люди трясли сначала перед кондуктором, а потом и перед полицейскими.

Блюстители порядка, прибыв на место, решили задержать участников протеста. Они дали указание водителю ехать на Докучаево.

Как отмечает Юрий Юстус, к тому моменту «антимасочники» уже минимум час находились в трамвае. Двери были открыты, они могли спокойно покинуть салон и уйти.

Мотивы «антимасочников»

Организаторы конфликта отрицают, что акция была спланирована. Однако рассказали altapress.ru, что 26 октября хотели группой из числа членов организации «Народный контроль» (к организации потребителей «Народный контроль» не имеют отношения. — Прим. ред.) отправиться в ближайшее отделение полиции, чтобы написать коллективное заявление о нарушении их прав.

Маски. Коронавирус. Анна Зайкова.

До этого активисты уже пытались проехать в транспорте без масок, и каждый раз их заставляли надеть средства защиты или выйти. Они решили привлечь транспортные компании к ответственности.

26 октября «антимасочники» попытались доехать в отделение полиции в трамвае № 10. Здесь и произошел конфликт.

Факт В соответствии с указом губернатора края Виктора Томенко транспортным предприятиям запрещено провозить людей без средств индивидуальной защиты. Если нарушитель отказывается надеть защитную маску или покинуть транспортное средство самостоятельно, то на место вызывается наряд полиции.

Почему они против масок

Участники уверены, что обязательство носить маски незаконно и наносит вред здоровью. По мнению Елены Зигуновой, маска не пропускает воздух и люди вдыхают собственные «отходы».

Участники «антимасочной» акции в гостях у altapress.ru. Анна Зайкова.

Мария Пономаренко выступает против принудительного ношения масок и полностью разделяет мнение соратницы по убеждениям, но не отказывается надевать средства защиты в общественных местах по первому требованию.

Мария Пономаренко,

блогер:

У меня нет однобокого взгляда на ситуацию. Пусть власть вводит масочный режим, но тогда будьте любезны бесплатно предоставить населению сертифицированные средства защиты. У людей нет столько денег, чтобы носить маски по всем правилам, меняя каждые два часа.

Что произошло в трамвае

В беседе с участниками масочного протеста нам удалось выяснить некоторые подробности конфликта в трамвае. Елена Зигунова и Мария Пономаренко прибыли на место позже других участников. Об инциденте они узнали из чатов и групп в соцсетях от тех, кто уже протестовал в трамвае. Женщины решили «поддержать» своих.

Елена Зигунова,

участница акции:

Когда я подошла, трамвай уже где-то час стоял с распахнутыми дверями, его окружили более десятка полицейских. Водитель по громкой связи предлагал всем покинуть вагон. Спустя несколько минут в салон зашли полицейские. Через 20 минут двери закрылись и трамвай тронулся.

Мария Пономаренко утверждает, что полицейские не представились, не предъявили документы, а главное, не озвучили основания для задержания пассажиров. Все это, по мнению Марии, нарушило права присутствовавших.

Несмотря на это, она не хотела ни с кем конфликтовать. Но ситуация развернулась иначе.

Напомним, в Сети доступно видео, где Пономаренко оскорбляет водителя трамвая. В беседе с нами она честно призналась: да, было, в тот момент не справилась с эмоциями и очень сожалеет о содеянном. Более того, готова лично извиниться перед вагоновожатым.

Извиняться есть за что. Во-первых, девушка пыталась прорваться в кабину водителя, что строго запрещено. Во-вторых, она оскорбляла мужчину и угрожала ему расправой.

Как объясняет сама Мария, причиной такой реакции стал «некий дедушка», который якобы зашел в трамвай из любопытства. По мнению «антимасочников», он решил поддержать протестующих. К злосчастному вагону дедушка подъехал на машине, и не один — с малолетними внучками.

Мария Пономаренко,

блогер:

Дедушка остановился неподалеку и пошел в трамвай, оставив детей в машине. Когда он оказался внутри, двери закрылись. Мы были заблокированы сотрудниками полиции. Мужчина спохватился и попытался выйти, но его не выпустили. Когда мы поняли, что в машине дети остались одни, а их дедушку вот-вот увезут в неизвестном направлении, меня переполнили эмоции. Я объяснила ситуацию водителю трамвая, но он отказался выпускать мужчину, ссылаясь на какой-то приказ.

Юрий Юстус,

водитель трамвая № 10:

Мужчина начал кричать, что у него в машине остались дети, когда мы уже отъехали от остановки и были на перекрестке улиц Попова и Взлетной. А перед этим как минимум минут 20 находился в салоне трамвая. Возникает вопрос: почему он не сказал о внучках раньше, когда мы только тронулись?

Как рассказывают участники конфликта, водитель и полицейские все же выпустили дедушку через полторы остановки.

Маршрут «Докучаево — РОВД»

По словам Зигуновой, когда трамвай прибыл на Докучаево, его встречали еще около 30 полицейских. После долгого ожидания к остановке подъехал автобус.

Елена Зигунова. Анна Зайкова.

Елена Зигунова,

участница акции:

Мы думали, что подъедут автозаки, но подогнали обычный автобус. Причем развернули дверь в дверь, чтобы никто не смог проскочить. Это то еще приключение.

Из 17 человек восемь отвезли в отдел полиции Ленинского района, девять — в отдел полиции Индустриального района.

В отделе полиции Индустриального района

В участке задержанным выделили небольшой кабинет. Елена Зигунова отметила в беседе, что они могли спокойно передвигаться в пределах помещения. Их партиями, по три человека, сводили в туалет, опросили и оформили документы.

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предположению Зигуновой, сотрудники долгое время не могли найти понятых, поэтому «безмасочников» продержали в участке так долго.

Елена Зигунова,

участница акции:

Я оказалась дома только в третьем часу ночи. Процедура оформления документов длилась очень долго, с 23 часов.

В отделе полиции Ленинского района

Примерно по той же схеме проходило оформление задержанных в Ленинском РОВД, куда отправили вторую группу «безмасочников». В это время задержанные написали коллективное заявление на неправомерные действия водителя трамвая и сотрудников полиции.

Мария Пономаренко. Анна Зайкова.

Мария Пономаренко,

блогер:

Я очень надеюсь, что все ответят за свои действия.

Что сейчас

По информации пресс-службы УМВД России по Барнаулу, материалы в отношении 17 участников массового протеста в трамвае переданы в суд. Именно там должны дать правовую оценку действиям всех граждан.

При этом Юрий Юстус до сих пор задается вопросом: почему активисты, выступающие за права простых людей, сделали это за счет рядовых работников «Горэлектротранса»?

Юрий Юстус,

водитель трамвая № 10: