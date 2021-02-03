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Жизнь

Участников оргии оштрафовали из-за отсутствия масок во время группового секса

Участников оргии в пригороде Парижа оштрафовали за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции, пишет «Экспресс-газета» со ссылкой на Daily Mail.

Секс.
Секс.
CCO

На секс-вечеринку, которую организовали на заброшенном складе в районе Коллежьен, собралось около 100 человек. В самый разгар туда неожиданно заявилась полиция, тусовку были вынуждены прервать.

Стражи порядка заявили, что участники нарушили сразу несколько правил, которые введены, чтобы сдержать распространение коронавируса. В стране введен строгий комендантский час, запрещающий гражданам покидать дом в вечерние часы. Помимо этого, речь идет об отсутствии масок и несоблюдении дистанции.

Трое организаторов вечеринки арестованы, а почти сотне рядовых участников выписаны штрафы. Их размер доходит до нескольких тысяч евро. Конфискованы музыкальная аппаратура и алкоголь.

Организация оргий с участием взрослых не противоречит законам Франции, однако во время секса, особенно группового, велик риск передачи Covid-19.

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