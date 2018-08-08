Участницу группы Pussy Riot не выпустили из страны

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина заявила, что ей запретили выезжать из России. «Сотрудники погранслужбы ФСБ в аэропорту „Домодедово“ сказали, что мне закрыт выезд из страны», — рассказала девушка « Интерфаксу ».

Алехина планировала в среду вылететь в Великобританию, где 10 августа на фестивале в Эдинбурге должен был состояться первый спектакль по ее книге Riot Days. Вероятной причиной запрета на выезд могло послужить наличие двух исполнительных производств по постановлениям судов о назначении девушке обязательных работ.

20 декабря 2017 года Алехину задержали на акции у здания ФСБ в Москве, где она стояла с «подарочным плакатом». За это ей назначили 40 часов обязательных работ.

16 апреля Мария с другими участниками акции против блокировки мессенджера Telegram пришли к зданию ФСБ России и кидали в него разноцветные бумажные самолетики. За это ей назначили 100 часов обязательных работ.

10 июля суд приговорил Алехину к штрафу в 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, назначенных за обе акции.

Накануне Алехина вместе с православным активистом Дмитрием Цорионовым (Энтео) провели акцию против пыток и тяжелого труда заключенных в колониях возле здания ФСИН в центре Москвы. Они приклеили ко входу растяжку «ФСИН = ГУЛАГ».

В 2012 году Мария Алехина и другая участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова получили по два год колонии общего режима за так называемый «панк-молебен», который пять девушек из Pussy Riot в балаклавах устроили в храме Христа Спасителя. В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.