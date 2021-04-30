Участок Чуйского тракта перекрыли из-за паводка

Из-за подтопления перекрыто движение по дорогам местного значения в Тулой-Бийка Турочакского района. Перекрыт и участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» по направлению к озеру Телецкое в районе населенного пункта Советское Чойского района. Транспортное сообщение осуществляется через Алтайский край.
Уровень воды в Турочакском и Чойском, Майминском районах отслеживает МЧС, на месте работают оперативные группы.
Туристов и отдыхающих просят воздержаться от сплавов, а жителей — подготовиться к возможному подтоплению.