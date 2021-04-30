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Жизнь

Участок Чуйского тракта перекрыли из-за паводка

В нескольких районах Республики Алтай зафиксировали повышение уровня воды в реках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
CC0

Из-за подтопления перекрыто движение по дорогам местного значения в Тулой-Бийка Турочакского района. Перекрыт и участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» по направлению к озеру Телецкое в районе населенного пункта Советское Чойского района. Транспортное сообщение осуществляется через Алтайский край.

Уровень воды в Турочакском и Чойском, Майминском районах отслеживает МЧС, на месте работают оперативные группы.

Туристов и отдыхающих просят воздержаться от сплавов, а жителей — подготовиться к возможному подтоплению.

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