Участок Чуйского тракта перекрыли из-за паводка

В нескольких районах Республики Алтай зафиксировали повышение уровня воды в реках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Из-за подтопления перекрыто движение по дорогам местного значения в Тулой-Бийка Турочакского района. Перекрыт и участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» по направлению к озеру Телецкое в районе населенного пункта Советское Чойского района. Транспортное сообщение осуществляется через Алтайский край.

Уровень воды в Турочакском и Чойском, Майминском районах отслеживает МЧС, на месте работают оперативные группы.

Туристов и отдыхающих просят воздержаться от сплавов, а жителей — подготовиться к возможному подтоплению.