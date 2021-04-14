Ученые ищут уран на границе Алтайского края

Хребет Салаирский кряж расположен на границе Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.
Салаир известен своими месторождениями золота и полиметаллических руд, но геоданные позволяют ученым предполагать, что там должна быть медь, никелевые и урановые руды.
В последние годы разработку рудных запасов Салаира практически свернули, но ученые уверены, что эта пауза надолго не затянется.
Программа исследований рассчитана на несколько лет и будет финансироваться из средств государственного задания.