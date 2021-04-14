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Жизнь

Ученые ищут уран на границе Алтайского края

Новосибирские геофизики с помощью электроразведки пытаются найти на Салаирском кряже ранее неизвестные рудные узлы и новые месторождения. Об этом «Континенту Сибирь» рассказал ведущий научный сотрудник ИНГГ СО РАН Владимир Оленченко.

Салаир.
Салаир.
ru.wikipedia.org

Хребет Салаирский кряж расположен на границе Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

Салаир известен своими месторождениями золота и полиметаллических руд, но геоданные позволяют ученым предполагать, что там должна быть медь, никелевые и урановые руды.

В последние годы разработку рудных запасов Салаира практически свернули, но ученые уверены, что эта пауза надолго не затянется.

Программа исследований рассчитана на несколько лет и будет финансироваться из средств государственного задания.

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