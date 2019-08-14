Ученые: моль может победить мусорный пластик на планете

Испанские ученые обнаружили, что гусеницы обычной восковой моли, пожирающей воск в ульях пчел, способны поедать и переваривать полиэтилен — один из самых стойких и химически прочных пластиков, пишет « Российская газета ».

Впечатляет аппетит гусениц: за полдня около ста особей съедают почти 100 миллиграммов полиэтилена, что в тысячи раз больше скорости разложения пластика при помощи бактерий и других насекомых.

Как предполагают ученые, организм гусениц вырабатывает особый фермент, который разрывает связи между звеньями полимерных молекул и превращает их в этиленгликоль — токсичный для человека спирт. Пока неизвестно, какие молекулы в этом участвуют, но ученые надеются раскрыть секреты гусениц.

Если это удастся, то синтетическую версию их ферментов можно использовать для переработки пластикового мусора и очистки биосферы Земли.

Ученые сейчас работают над тем, чтобы борьбу с мусором доверить фауне. Например, пару лет назад выяснилось, что гусеницы мучных хрущаков могут поедать пенопласт и некоторые другие виды пластика.

Тем временем на свалки ежегодно попадает около 300 млн тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами десятки и даже сотни лет.