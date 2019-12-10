Ученые нашли на Алтае удивительных рыб и многовековые реликты

В речке Белокуриха ученые Алтайского госуниверситета обнаружили миногу. Об этом сообщила декан биологического факультета Марина Силантьева. Присутствие в данной местности этого необычного существа, чрезвычайно редкое явление, заключила эксперт.

Ученые алтайского классического университета несколько лет изучают флору и фауну природного парка «Предгорье Алтая», который был создан в 2017 году. Он включает в себя особо охраняемые зоны, любое строительство в которых запрещено. Люди здесь могут ходить только однодневными маршрутами.

Марина Силантьева,

декан биологического факультета АлтГУ:

Минога входит во все международные конвенции, красные книги. Это удивительнейшее существо и дай бог его сохранить. Как она сюда попала и как выживает, очень трудно сказать.

Минога www.picabu.ru

Внешне миноги больше напоминают угрей, чем рыб в обычном нашем представлении. Длина их тела составляет 10−100 сантиметров. Кожа миноги не имеет чешуи. У нее нет ни грудных, ни брюшных парных плавников.

Но зато ее отличает большой кольцеобразный рот со множеством роговых зубов и необычная дыхательная система. Питается минога мясом мертвых и живых рыб, выступая тем самым паразитом.

Что еще обнаружили ученые?

По словам Марины Силантьевой, на огромной территории, прилегающей к курорту Белокуриха-2 есть реликтовая растительность, возраст которой может составлять от 5 до 7 млн лет. Когда-то они здесь росли вместе с широколиственными лесами.

Всего таких реликтов ученые насчитали около 35 штук.