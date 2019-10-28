Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Ученые нашли неожиданную пользу обычного картофельного пюре

В университете американского штата Иллинойс пришли к выводу, что употребление в пищу картофельного пюре во время длительных физических упражнений поможет эффективно поддерживать глюкозу в крови, пишет РБК.

Кастрюля. Картофель.
Кастрюля. Картофель.
СС0

Это так же эффективно, как и употребление специального углеводного геля.

В эксперименте ученых 12 добровольцев преодолевали на велосипеде в среднем порядка 267 км в неделю. Участников эксперимента поделили на три группы: первым во время тренировок разрешалось только пить воду, представители второй группы должны были употреблять гель, а участники третьей — есть картофельное пюре.

Как отмечают авторы исследования, в ходе эксперимента они измеряли уровень глюкозы в крови, температуру тела и интенсивность упражнений участников всех трех групп.

Показатели концентрации глюкозы в плазме испытуемых были практически идентичными как для тех, кто пользовался гелем, так и для тех, кто ел пюре.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость