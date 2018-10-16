Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 октября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
208

Ученые нашли способ остановить старение мозга

В США ученые Кентуккийского университета выяснили, что низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров улучшает когнитивные способности и снижает риск развития возрастных заболеваний у мышей, сообщает lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress. Ученые считают, что такой рацион может оказаться полезен и для людей.

Медицина. Здоровье. Мозг.
Медицина. Здоровье. Мозг.
СС0

Известно, что состояние микрофлоры кишечника может влиять на мозговые функции.

Ученые в США на мышах продемонстрировали, что низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров хорошо влияет на мозговое кровоснабжение, а также помогает защитить центральную нервную систему от находящихся в крови микроорганизмов и токсинов. В ходе эксперимента одна группа мышей «сидела на диете», а второй давали обычный корм.

Через 16 недель у мышей «на диете» улучшился баланс микрофлоры кишечника, снизился уровень сахара в крови, увеличился мозговой кровоток.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка