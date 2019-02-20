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Жизнь

Ученые нашли виновника слухов о плоской Земле

Ученые констатировали, что в распространении идеи о плоской Земле виновен YouTube, пишет «Комсомольская правда».

Планеты. Марс. Земля
Планеты. Марс. Земля
ССО

Группа ученых во главе с Эшли Ландрум из Техасского технологического университета выяснила, как формируется вера в фейки на примере Общества сторонников плоской Земли.

Эшли и ее коллеги два года подряд, в 2017-ом и в 2018-ом, ездили на традиционные конференции, которые проводили сторонники плоской Земли. При этом психологи провели интервью с 30 адептами антинаучного учения. Оказалось, что главным источником сведений оказался YouTube.

Ученые выяснили, что 29 человек из 30 еще два года назад были убеждены в том, что Земля круглая. Но все они в разное интересовались другими конспирологическими теориями. И YouTube в поиске выдавал им в том числе видео с учением сторонников плоской Земли — так устроен его алгоритм. Некоторые опрошенные начинали смотреть видео, чтобы посмеяться над это теорией, но в итоге поверили аргументам.

Исследователи считают, что алгоритм поиска YouTube должен быть изменен. Сейчас он настроен таким образом, что пользователь попадает в своеобразную «эхо-камеру» своего собственного мнения.

Сервис, учитывая историю запросов, показывает людям то, что соответствует их интересам и взглядам. Но при этом пользователи теряют навык критического мышления. По мнению ученых, алгоритм поиска должен давать более разносторонний и сбалансированный контент.

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