Ученые научат роботов размножаться

Роботы в будущем могут получить способность к размножению с использованием технологии 3D-печати. Эксперименты в этой области проводят ученые из Великобритании и Нидерландов, пишет ФАН.

Искусственные существа, например, роботы, могут сформировать способность к адаптации к окружающей среде и получить возможность размножаться. Об этом заявила профессор Эдинбургского университета имени Нейпир в Шотландии Эмма Харт.

Сейчас ученые из Великобритании и Нидерландов уже проводят эксперименты, связанные с разработкой подобных функций у роботов. Для этого предполагается реализовать способность роботов к формированию смеси цифровых «генов». Информация затем передается на 3D-принтер для создания нового робота.