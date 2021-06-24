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Жизнь

Ученые научат роботов размножаться

Роботы в будущем могут получить способность к размножению с использованием технологии 3D-печати. Эксперименты в этой области проводят ученые из Великобритании и Нидерландов, пишет ФАН.

Фестиваль роботов дети «RoboStars».
Фестиваль роботов дети «RoboStars».
Пергаева Ирина

Искусственные существа, например, роботы, могут сформировать способность к адаптации к окружающей среде и получить возможность размножаться. Об этом заявила профессор Эдинбургского университета имени Нейпир в Шотландии Эмма Харт.

Сейчас ученые из Великобритании и Нидерландов уже проводят эксперименты, связанные с разработкой подобных функций у роботов. Для этого предполагается реализовать способность роботов к формированию смеси цифровых «генов». Информация затем передается на 3D-принтер для создания нового робота.

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