Ученые назвали легкий способ повышения самооценки

Эксперимент проводился на женщинах, однако его результаты актуальны и для мужчин.
«Мы обнаружили, что по сравнению с группой, которую не просили изменить свое поведение, ограничение частого использования зеркал значительно снижало неудовлетворенность внешностью, телом, уменьшало депрессию и социальную тревогу», — рассказала одна из авторов исследования Натали Уилвер.
Ученые добавили, что необходимо провести дополнительные исследования, однако уже полученные результаты весьма обнадеживают специалистов.