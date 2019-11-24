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Жизнь

Ученые назвали легкий способ повышения самооценки

Чтобы повысить самооценку, нужно просто реже смотреться в зеркало. К такому выводу после экспериментов пришли ученые из Университета штата Флорида (США), пишут «Кубанские новости» со ссылкой на MedicalXpress.

Зеркала. Стекло. Отражение.
Зеркала. Стекло. Отражение.
Открытые источники в Интернете

Эксперимент проводился на женщинах, однако его результаты актуальны и для мужчин.

«Мы обнаружили, что по сравнению с группой, которую не просили изменить свое поведение, ограничение частого использования зеркал значительно снижало неудовлетворенность внешностью, телом, уменьшало депрессию и социальную тревогу», — рассказала одна из авторов исследования Натали Уилвер.

Ученые добавили, что необходимо провести дополнительные исследования, однако уже полученные результаты весьма обнадеживают специалистов.

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