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Жизнь

Ученые назвали лучшее время для секса

Сексопатологи из США говорят, что многим людям, возможно, требуется пересмотреть свой график секса. Самое популярное время для занятий любовью оказалось худшим, пишет «КТВ-Луч».

Секс.
Секс.
CCO

Ученые из агентства «Frontiers in Psychology» установили, что женщины испытывают наибольшее сексуальное желание вечером, в то время как мужчины наиболее возбуждены утром.

Среднестатистическая пара, скорее всего, занимается сексом между 21:00 и полуночью. Однако вечером люди чувствуют себя уставшими после работы и домашних дел.

Утренний секс тоже назвали не идеальным для партнеров с ранним или несовпадающим расписанием дня.

Лучшим временем для секса выбрали период от полуночи до трех часов ночи. К этому времени тело отдыхает от дневной работы, накапливает гормоны и способно с большей энергией и творчеством удовлетворить партнера.

Ученые заявили, что секс после полуночи позволяет эффективнее расслабиться, установить контакт, уменьшить стресс и напряжение.

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