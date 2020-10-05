Ученые назвали лучшее время для секса

Ученые из агентства «Frontiers in Psychology» установили, что женщины испытывают наибольшее сексуальное желание вечером, в то время как мужчины наиболее возбуждены утром.
Среднестатистическая пара, скорее всего, занимается сексом между 21:00 и полуночью. Однако вечером люди чувствуют себя уставшими после работы и домашних дел.
Утренний секс тоже назвали не идеальным для партнеров с ранним или несовпадающим расписанием дня.
Лучшим временем для секса выбрали период от полуночи до трех часов ночи. К этому времени тело отдыхает от дневной работы, накапливает гормоны и способно с большей энергией и творчеством удовлетворить партнера.
Ученые заявили, что секс после полуночи позволяет эффективнее расслабиться, установить контакт, уменьшить стресс и напряжение.